Drie gewonden nadat auto crasht tegen bakkerij, klanten zien alles gebeuren

De klanten van bakkerij Quintinus schrokken zondag rond 9 uur op toen ze een wagen op hen af zagen komen en deze tegen de gevel knalde. Het voertuig werd weggekatapulteerd na een aanrijding met een BMW. Drie van de vier inzittenden van de wagen die tegen de gevel tot stilstand kwam raakten daarbij gewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. “Ik was net met de klanten bezig toen ik de klap hoorde”, zegt Els Pittoors van bakkerij Quintinus. “En dan zie je plots een wagen tegen je gevel staan. Dat is wel schrikken. Vooral omdat hier vaker klanten op zondagvoormiddag tot buiten moeten aanschuiven. Gelukkig was het ditmaal niet het geval.”

Ravage

Volgens de bakker is het niet de eerste keer dat bij de zaak ongevallen gebeuren. De bakkerij ligt in de bocht van de Heuvenstraat in Zonhoven. “Als het misloopt zijn we van één ding zeker: ze komen tot stilstand tegen onze gevel of de mensen van de schoenenwinkel hebben prijs.”

© CN

Maar ook elders in de straat gebeuren ongevallen. Een jaar geleden richtte een BMW een ravage aan in de straat. Toen werd een geparkeerd voertuig door de etalage van mutualiteit De Voorzorg geslingerd. Buurtbewoners en handelaars klagen al langer aan dat de Heuvenstraat onveilig is. Volgens buurtbewoner Alexander Severi zijn de afgelopen twintig jaar op dezelfde plaats al negen geparkeerde wagens de vernieling ingereden. “Acht daarvan total loss”, zegt Severi. “Hoeveel keer dat hier een chauffeur tegen een gevel knalt is niet meer bij te houden. Daarbij vielen zelfs al doden.”

Zebrapaden aangelegd

Schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open Vld) beloofde een jaar geleden ingrepen die de verkeersveiligheid in de straat moest verhogen. “De zebrapaden zijn inmiddels aangelegd”, zegt Vandeput. “Voor de verdere inrichting is een vergunningsaanvraag lopende. Het gaat hier om een gewestweg. De middelen hebben we inmiddels al gekregen. Het is vooral de bedoeling het kruispunt aan de kerk te herinrichten en de maximum toegelaten snelheid te verlagen tot 30 kilometer per uur”, besluit de mobiliteitsschepen (cn)