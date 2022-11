Dodentol na aardbeving Java loopt op tot 321, nog minstens 11 vermisten

© via REUTERS

De dodentol van de zware aardbeving van maandag op het Indonesische eiland Java is opgelopen tot 321. Dat meldt het hoofd van het rampenagentschap zondag. Minstens elf mensen zijn nog vermist.

Door de aardbeving met een kracht van 5,6 in de provincie West-Java zijn 62.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 73.000 inwoners moesten hun toevlucht zoeken in een van de 325 opvangplaatsen in de regio.

“Reddingswerkers bereiken geleidelijk aan de getroffen inwoners van afgelegen dorpen met logistieke hulp en voeding en zetten tenten recht voor hen”, aldus het hoofd van het rampenagentschap.

Sinds de aardbeving van maandag vonden 284 naschokken plaats, die geleidelijk aan minder krachtig worden.