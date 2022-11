Fotograaf maakt spectaculair beeld van woeste golf met gezicht: “Lijkt wel Poseidon te zijn”

De golven fotograferen aan het Eriemeer in de Canadese provincie Ontario: ziedaar de favoriete hobby van de Canadese fotograaf Cody Evans. Eerder deze maand deed hij dat nog eens, en hij maakte er opnieuw enkele knappe beelden. “Het was heel koud”, zegt hij in de Canadese pers. “-11 graden, denk ik. Zodra er golven waren, soms wel 6 meter hoog, heb ik die vastgelegd.”

(lees verder onder de foto)

Van de foto’s is er één die het meest in het oog springt. Meer zelfs: hij gaat de hele wereld rond. Er is dan ook iets bijzonder aan de foto. Je lijkt er een gezicht in te zien. Dat van Poseidon, omschreef iemand de foto op Facebook. Evans deelde die omschrijving enthousiast zelf. “Die foto stak er ook voor mij bovenuit”, aldus Evans. “Je ziet wel vaker iets in golven en wolken, maar het zo duidelijk in beeld hebben is onwerkelijk.”

Er is een uitleg voor de bijzondere vorm van de golf. Daniel Liota, weerexpert in zijn thuisland, noemt in Canadese media de ‘novemberwinden’ als oorzaak. Die woeden boven de zee aan meer dan 64 kilometer per uur. “Het water is nu warmer dan de lucht erboven. Dat veroorzaakt felle stormen boven het water.” En dus een golf die plots nog een extra beuk krijgt door de wind.