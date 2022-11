Bestuurder rijdt in gracht en laat wagen achter

Grembergen

In de Hekkenhoek in Grembergen gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, vermoedelijk rond 2 uur een ongeval. Een bestuurder kwam er met zijn wagen in de gracht terecht, waarschijnlijk na het missen van een bocht. De man kon zelf uit het voertuig krabbelen, maar liet de auto daarna achter in de gracht.

Pas zondagochtend werd de wagen door een passant ontdekt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en haalden de wagen uit het water. De bestuurder keerde zondagochtend ook terug naar de plek van het ongeval, waar hij werd verhoord door de politie. Waarom hij zijn auto achterliet is niet duidelijk.