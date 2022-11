Vier op de tien werkgevers overwegen personeel te ontslaan door gestegen kosten

Uit de enquête bij 1.568 ondernemers blijkt dat een groot deel van de ondernemers uitgaat van fel stijgende kosten. Zowat drie kwart van de ondernemers schat dat de gemiddelde kost per werknemer met meer dan 10 procent zal stijgen door energieprijzen, brandstofprijzen en loonindexering. Ongeveer een op de tien ondernemers verwacht zelfs een toename met meer dan 30 procent.

Het gevolg is dat 39,3 procent van de ondernemers eraan denkt om mensen te ontslaan om de kosten te drukken. “Of die intenties zich gaan vertalen in daadwerkelijke afvloeiingen zal moeten blijken in de komende maanden. Mogelijk wachten ondernemers af hoe de economische situatie verder zal evolueren”, zegt Bernd Carett van Liantis Consult. Hij wijst er wel op dat de werkgevers ook andere opties hebben, zoals het inroepen van tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis.

Het hr-bedrijf wijst ook op een contradictie. Want 26 procent van de werkgevers geeft ook aan dringend op zoek te zijn naar extra medewerkers. Dat heeft volgens Bernd Carette te maken met bepaalde “sleutelposities” die door de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeilijk ingevuld raken. “Die sleutelposities zijn zodanig cruciaal dat je ze niet zomaar kan schrappen. Dat zorgt er dus voor dat bepaalde werkgevers enerzijds afscheid nemen van mensen, maar anderzijds ook enorm hard op zoek zijn naar bepaalde profielen. Denk maar aan IT-collega’s, commercieel medewerkers, technisch leidinggevenden en zorgkundigen.”