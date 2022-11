Thibaut Courtois neemt toernooirecord van Jan Ceulemans over

Thibaut Courtois staat zondag in het Al Thumamastadion tussen de palen voor het duel tussen België en Marokko, op de tweede speeldag in groep F van het WK in Qatar.

Voor onze nationale nummer een is dat de 24e wedstrijd voor de Rode Duivels op een groot toernooi (WK of EK) en daarmee neemt hij het record van Jan Ceulemans over. De gewezen aanvaller van Club Brugge sloot zijn carrière met 23 stuks.

Courtois is in Qatar aan zijn vijfde grote toernooi op rij bezig, na de WK’s in Brazilië en Rusland, en de EK’s van 2016 en 2020. Dat laatste werd vanwege de coronapandemie vorig jaar gespeeld.