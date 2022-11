Duizenden Koerden manifesteren tegen Turkse bombardementen in het noordoosten van Syrië

Duizenden Koerden hebben donderdag in Qamishli, in het noordoosten van Syrië, gemanifesteerd tegen de recente luchtaanvallen door Turkije op de door de Koerden gecontroleerde regio. Dat meldt een fotograaf van persagentschap AFP.

Ankara voert sinds een week luchtaanvallen uit tegen de Koerdische troepen in Syrië en tegen de Koerdische Arbeidersbeweging PKK in Irak. Zij worden er door de Turkse regering van beschuldigd achter de aanslag in Istanboel te zitten van 13 november, waarbij zes doden vielen. De Koerden ontkennen elke betrokkenheid.

Sinds 20 november kwamen bij de luchtaanvallen al minstens 59 mensen om het leven: 35 Koerdische strijders, 23 Syrische soldaten en een Koerdische journalist, meldt het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Protest

Zondag kwamen in Qamishli, in de regio Hassake, duizenden mensen op straat tegen de Turkse luchtaanvallen en de dreigingen rond de mogelijke start van een grondoffensief. De manifestanten zwaaiden met de Koerdische vlag en hielden foto’s omhoog van Abdullah Öcalan, de PKK-baas die opgesloten is in Turkije, en riepen slogans tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De Koerdische troepen in Syrië hadden, met de steun van de door de Verenigde Staten geleide coalitie, het voortouw genomen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.

Tussen 2016 en 2019 voerde Turkije al drie grootschalige operaties uit in het noorden van Syrië tegen de Koerdische milities en organisaties. Ankara herhaalt nu een “veiligheidszone” te willen creëren van 30 kilometer langs de zuidelijke grens.