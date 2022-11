Rellen uitgebroken in Brussel tijdens België-Marokko: brand op straat en step in autoruit, politie vraagt omgeving te mijden

De politie had zich voorbereid op mogelijke rellen naar aanleiding van de WK-wedstrijd tussen België en Marokko, die met een 0-2 nederlaag voor België eindigde. Voor de start van de match werd in de buurt van het Zuidstation al met vuurwerk gegooid. Tijdens de wedstrijd liep de situatie helemaal uit de hand op de Anspachlaan en de Brusselse Kleine Ring.

Sommige relschoppers gooiden volle flessen drank of vuurwerk naar mensen, anderen braken straatmeubilair af. Er werden ook brandjes gesticht. Verschillende steps zijn in vlammen opgegaan en één exemplaar is in de voorruit van een auto gegooid. De MIVB laat weten dat het verkeer op verschillende tramlijnen is onderbroken op bevel van de politie. Ook de wagen van een cameraploeg van de openbare omroep werd bekogeld.

VRT-journalist Riadh Bahri tweet vanuit zijn woning: “Traangas in mijn straat. Net een vrouw en huilende peuter laten schuilen in de gang. De lucht hangt vol, ogen pieken nog maar wanneer je de venster opent. De politie stelt zich op alsof het een belegering is.”

Op beelden zijn tal van combi’s en twee waterkanonnen te zien, terwijl agenten de jongeren uit elkaar proberen te drijven. De politie vraagt om de Zuidlaan en de omliggende straten te vermijden. “In het kader van een interventie van de hulpdiensten willen we u vragen om de volgende sector te vermijden: Zuidlaan (in beide richtingen) en de omliggende straten”, klinkt het op Twitter. Er worden ook extra agenten opgesteld bij de kerstmarkt Winterpret, om te vermijden dat amokmakers naar daar kunnen trekken.

Via Twitter veroordeelt burgemeester Philippe Close de rellen, en raadt hij supporters af om naar het centrum te komen. Hij laat weten dat hij de politie de opdracht heeft gegeven tot de administratieve arrestatie van de relschoppers.

“Ik veroordeel ten strengste de incidenten die zich deze namiddag hebben voorgedaan”, aldus Close . “De politie is al hard opgetreden. Ik raad supporters dus af om naar het centrum te komen. De politie doet er alles aan om de openbare orde te bewaren”, klinkt het. “Ik heb hen ook gevraagd om over te gaan tot administratieve arrestaties van de relschoppers”.

Omdat er vooraf al gevreesd werd voor rellen was de politie massaal ter plaatse, vooral ter hoogte van de Beurs, waar ook een deel van Winterpret (de kerstmarkt) staat. Ook een aantal cafés hadden beveiligingsmaatregelen genomen. De Falstaff, dat in de zomer na de passage van hooligans met flink wat schade zat, en Les Brasseurs bijvoorbeeld.

© Amaury Michaux

© Amaury Michaux

© BELGA

