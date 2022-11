IN BEELD. Maakte Thibaut Courtois een zeldzaam foutje bij de openingsgoal van Marokko op het WK?

De Rode Duivels verloren zondag hun tweede groepswedstrijd op het WK. Het werd 0-2 tegen Marokko. Dat opende een kwartier voor tijd de score via Abdelhamid Sabiri, met een rake vrije trap. Door wat zowaar leek op foutje van Thibaut Courtois.

De Belgische nummer één maakte zich in de opener tegen Canada nog wat meer onsterfelijk door een penalty te stoppen, waarna de Rode Duivels met 1-0 wonnen. ‘El Muro’ ging opnieuw viraal en opnieuw klonk het dat Courtois de beste doelman ter wereld is. Tegen Marokko dolde hij zelfs nog even, met een hakje.

Maar bij het doelpunt van Sabiri was de doelman van Real Madrid minder secuur. Er werd geen mannetje geposteerd bij de eerste paal en Courtois verwachtte blijkbaar niet dat de bal rechtstreeks op doel zou komen. Hij stond dus te ver in het midden en kwam te laat.

