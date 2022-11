Bondscoach Roberto Martinez na nederlaag tegen Marokko: “Er loopt niets mis bij eerste goal, we verdedigen al zes jaar zo”

Roberto Martinez: “Eerste goal heeft de uitslag bepaald”

“Het is een moeilijk resultaat, want de eerste goal heeft de uitslag bepaald”, aldus Roberto Martinez bij RTBF. “Een dode spelsituatie die de wedstrijd veranderde. We moeten deze wedstrijd samen analyseren en de volgende wedstrijd goed reageren.”

Wat liep er mis bij de eerste goal van Marokko? Niets, volgens de bondscoach. “We verdedigen al zes jaar op die manier. Ik heb het nog niet teruggezien, maar er was daar niets verkeerd met de organisatie of zo.”

“We hadden goeie momenten, maar we konden geen goeie kansen creëren. We hadden alleen wat halve kansjes. Op het moment dat we de goal incasseerden verloren we onze organisatie te veel. En zelf kwamen we niet genoeg in de ‘final third’. Marokko zette zich achter de bal en we kwamen er niet meer door. We moeten ons samen klaarstomen voor de derde wedstrijd.”