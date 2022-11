Door nederlaag Rode Duivels wordt resultaat van Kroatië-Canada ineens heel belangrijk: wat komt ons het best uit?

Door de 0-2-nederlaag tegen Marokko komen de Rode Duivels ineens in een situatie waar ze zich niet in wilden bevinden: één waar een resultaat tegen vicewereldkampioen Kroatië op de slotspeeldag absoluut nodig is om door te stoten naar de achtste finales. De uitslag van de wedstrijd tussen Kroatië en Canada van 17 uur wordt zo heel belangrijk voor de Rode Duivels.