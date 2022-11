REACTIES. Nederlaag komt hard aan bij Rode Duivels, Jan Vertonghen is streng: “We creëren geen enkele kans”

“We stonden op zich goed, we geven niets weg”, aldus recordinternational Jan Vertonghen na de wedstrijd bij Sporza. “Maar we krijgen twee identieke goals binnen: twee keer een spelhervatting aan eerste paal. Die bal mag er nooit in. De eerste keer hebben we nog geluk, de tweede keer niet. Er gaat zoveel door mijn hoofd die ik beter niet zeg buitenskamers. Het is heel frustrerend.”

Volgens Vertonghen knelde het schoentje voorin. “We creëren volgens mij geen enkele kans. (cynisch) Waarschijnlijk vallen we ook slecht aan omdat we te oud zijn, dat zal het nu weer zijn zeker? Zij hebben veel kwaliteit voorin. Wij ook, maar vandaag kwam het er niet uit. In de eerste wedstrijd (tegen Canada, red.) komen we echt goed weg. Vandaag niet. Nochtans dacht ik toen dat het alleen maar beter kon gaan. We wilden ons plaatsen voor de volgende ronde, maar nu krijgen we een moeilijke laatste wedstrijd.”

© AFP

Amadou Onana: “Dit is zwaar voor de moraal”

“Ik sta hier met een slecht gevoel. Ik denk dat we controle over de wedstrijd hadden, maar jammer genoeg kregen we toch de 0-1 binnen. Ze hebben eigenlijk geen echte kans gehad, maar dit is zwaar voor de moraal.” Over zijn wissel op het uur was Onana kort. “Youri is goed ingevallen, dus ik kan er niets over zeggen. Hij heeft zijn job gedaan, net als Axel. Gewoon jammer, man. Het is gewoon jammer. Of we te weinig creëerden? Ik moet de wedstrijd herbekijken om daarop te kunnen antwoorden. Mijn gevoel tijdens de wedstrijd was goed. We hebben goede kansen gehad. Tegen Kroatië moeten we ons 100% gooien. We hebben geen andere keuze, gewoon alles geven.”

© BELGA

Eden Hazard: “Nu wordt het moeilijk om ons nog te kwalificeren”

Het was een duidelijk ontgoochelde Eden Hazard die achteraf de pers te woord stond. De kapitein van de Duivels vond nochtans dat het spel op de mat beter was dan tegen Canada woensdag, toen met 1-0 werd gewonnen. “We gaan donderdag tegen Kroatië opnieuw alles geven om ons te kunnen kwalificeren”, zei Hazard voor de microfoon van RTBF.

“Marokko was vandaag beter”, zuchtte Hazard. “We zijn allemaal heel teleurgesteld. De Marokkanen hebben heel goed gespeeld. Nu wordt het moeilijk om ons nog te kwalificeren. Maar we zijn een ploeg met grote spelers en we gaan alles geven donderdag tegen Kroatië. Het was zeker geen heel slechte match vandaag. Alleen deden we verdedigend niet altijd wat nodig was en kon het ook offensief beter. We hebben vandaag beter gespeeld dan tegen Canada. Toen wonnen we, nu verliezen we. Zo is het nu eenmaal. Felicitaties voor de Marokkanen.”