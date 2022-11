Marokkanen niet onder de indruk van Rode Duivels: “Tegen Kroatië was het veel moeilijker”

De Belgen hadden tactisch geschoven en drie nieuwe pionnen aan de aftrap gebracht om het gevaar van het Marokkaanse middenveld en de flanken op te vangen. Dat leverde niet meer op dan controle. Kansen bleven uit en aan de overkant bleken de Marokkanen efficiënter.

“Wij hebben gewacht totdat zij in de fout gingen en we scoren op het juiste moment”, vatte Man van de Match Hakim Ziyech na afloop kort samen. De Chelsea-winger bleek niet meteen onder de indruk van de Duivels. “Onze eerste wedstrijd tegen Kroatië was moeilijker. Kroatië was toen erg sterk en we konden hen moeilijk onder druk zetten. Dat lukte vandaag beter tegen de Belgen, die veel fouten maakten. Daarnaast gaven de fans ons vleugels en stuwden zij ons naar de overwinning.”

© BELGA

Selim Amallah viert: “Team speelde grootse wedstrijd”

Ook Selim Amallah vierde feest. De middenvelder van Standard speelde 68 minuten mee met de Leeuwen van de Atlas. “Het was een speciale wedstrijd voor mij maar ik vertegenwoordig Marokko. Ik wilde winnen. Het team heeft een grootse wedstrijd gespeeld. Ik ben fier”, reageerde hij voor de microfoon van de RTBF. “In de eerste helft waren we wat timide, wachtten we te veel af, lieten we hen te veel spelen. De coach hield een goeie toespraak tijdens de rust die ons motiveerde.”

Marokko scoorde twee keer uit een vrije trap, al werd de eerste goal wel afgekeurd wegens buitenspel. “We hebben erop getraind”, legde Amallah uit. “We hebben twee goeie vrijetrapnemers. Dat is een van onze sterktes en vandaag heeft dat geloond.”

“We hebben een goeie ploeg, de sfeer is prima. We nemen het wedstrijd per wedstrijd. In deze groep is nog niets gespeeld. Gaat België zich kwalificeren? Ik weet het niet. Zolang wij maar doorgaan, dat is het belangrijkste”, onderstreepte hij.