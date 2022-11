Beelden van de protesten in grote steden in China. — © via REUTERS

Het hele weekend zijn in verschillende steden in China zware protesten uitgebroken waarbij mensen de straat opkwamen tegen het coronabeleid. De golf van betogingen begon in Urumqi na een dodelijke brand, maar ondertussen roepen demonstranten zelfs op tot het vertrek van president Xi Jinping. Een ongeziene situatie. “We zijn zulke opstanden niet gewoon in China”, zegt China-expert Pascal Coppens.