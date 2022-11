Rellen in Brussel na pijnlijke nederlaag van de Rode Duivels, pech bij Portugal en een boze Iraanse bondscoach: dit hebt u vandaag al gemist op het WK voetbal

Een drukke dag achter de kiezen? Het WK voetbal niet kunnen volgen? Geen nood. We hebben hier de belangrijkste actua vanuit Qatar gebundeld. Intussen nemen Canada en Kroatië het tegen elkaar op in de groep van de Rode Duivels. Om 20 uur kunt u nog genieten van de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland.

1. Rellen in Brussel na nederlaag Rode Duivels

De Rode Duivels hebben in hun tweede groepswedstrijd tegen Marokko een pijnlijke nederlaag geleden en gingen met 0-2 onderuit. De Belgen zullen donderdag uit hun pijp moeten komen tegen Kroatië als ze naar de volgende ronde op dit WK willen, terwijl de sfeer na de nederlaag onder nul zat bij de ploeg. En ook in Brussel zit de sfeer onder nul. Het voetbalfeest ontspoorde en er braken rellen uit in onze hoofdstad.

2. Toernooirecord voor Thibaut Courtois

Ondanks de nederlaag toch een kleine persoonlijke opsteker voor Thibaut Courtois. Voor onze nationale nummer één was de match tegen Marokko de 24e wedstrijd voor de Rode Duivels op een groot toernooi (WK of EK) en daarmee neemt hij het record van Jan Ceulemans over. De gewezen aanvaller van Club Brugge sloot zijn carrière met 23 stuks.

3. Stunt van Costa Rica

Compleet onverwacht heeft Costa Rica tegen Japan met het kleinste verschil gewonnen. De Costa Ricanen hadden in de hele wedstrijd amper één kans gehad, maar de bal belandde wel tegen de touwen. Japan speelde een sterke tweede helft, maar het mocht niet zijn. Zo ligt de groep met ook nog Duitsland en Spanje weer helemaal open.

4. Pech bij Portugal

De Portugese international Danilo Pereira heeft drie ribben gebroken. De centrale verdediger mist daardoor de volgende twee groepswedstrijden op het WK in Qatar, zo laat de Portugese voetbalbond zondag weten. De 31-jarige Pereira blesseerde zich zaterdag tijdens een training. Uit onderzoek bleek hij drie ribben aan de rechterzijde te hebben gebroken. Donderdag speelde de verdediger van PSG nog de volledige wedstrijd tegen Ghana (3-2 winst). Portugal zal hem alvast niet kunnen opstellen tegen Uruguay (maandag) en Zuid-Korea (vrijdag). Verder onderzoek moet uitwijzen of hij in geval van kwalificatie nog kan meespelen in het vervolg van het toernooi, stelt de Portugese federatie nog.

5. Woedende Iraanse bondscoach

De Iraanse bondscoach Carlos Queiroz heeft fel gereageerd op de uitspraken van Jürgen Klinsmann - voormalig Duitse bondscoach - bij de Britse omroep BBC. Klinsmann had kritiek op de manier van voetballen door Iran op het WK en noemde het onder meer ‘een schande voor het voetbal’, en dat is bij Queiroz in het verkeerde keelgat geschoten. Klinsmann zei onder andere dat Iran doelbewust de tegenstander afleidde, dat dit onderdeel is van hun cultuur. “Je nam het initiatief om me Carlos te noemen, dus ik denk dat het gepast is om je Jurgen te noemen. Toch?”, begint Queiroz zijn betoog op Twitter.

“Zelfs terwijl je mij niet persoonlijk kent, trek je mijn karakter in twijfel met een typisch bevooroordeeld superioriteitsoordeel. Hoe veel ik ook respect heb voor wat je op het veld heb gepresteerd, deze uitspraken over de Iraanse cultuur, het Iraanse nationale team en mijn spelers zijn een schande”, stelt hij.

Hij nodigt de Duitser zelfs uit om een trainingskamp te komen bezoeken om te kijken hoe zeer zijn spelers van voetbal houden. “We beloven je dat we geen oordeel zullen vellen over je cultuur, roots en achtergrond en dat je altijd welkom zult zijn in onze familie. Tegelijkertijd willen we met volle aandacht volgen wat de FIFA zal beslissen, want we verwachten natuurlijk dat je jouw ontslag zal geven als expert bij de FIFA”, is Queiroz duidelijk met zijn eis. De Iraanse voetbalbond sloot zich zondag aan bij de uitspraken van Queiroz en wil vooral excuses van de Duitser. Of de FIFA echt actie zal ondernemen, is nog niet bekend.