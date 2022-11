Inwoners Ruiselede verwerpen fusie met Wingene tijdens volksraadpleging

Inwoners konden zondag tussen 8 en 13 uur een antwoord geven op de vraag ‘Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?’. De stemming was niet verplicht, en de stemmen werden pas geteld als twintig procent van de inwoners een stem heeft uitgebracht. Aan die vereiste werd met 1.917 stemmen voldaan. Van de 5.487 inwoners ging 34,94 procent stemmen.

Na telling blijkt zondagavond dat het grootste deel van de inwoners tegen een fusie met Wingene is. Ruim 91 procent van de deelnemers stemde tegen. Zeven procent van de inwoners stemde voor en 1,3 procent stemde blanco of ongeldig. Het referendum is niet bindend, dus is het nu de vraag of het gemeentebestuur van Ruiselede de stemming naast zich neer kan leggen.

In april hadden de burgemeesters van Ruiselede en Wingene aangekondigd dat de twee gemeenten zullen fusioneren op 1 januari 2025. Naar aanleiding van die aankondiging namen enkele inwoners het initiatief om een volksraadpleging aan te vragen. Er werd door hen een verzoekschrift ingediend, samen met een gemotiveerde nota.