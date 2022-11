Man die automobilist vijf messteken toediende in Geluwe aangehouden voor poging doodslag

De man die vrijdag in Geluwe een automobilist aanviel met een mes is door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging doodslag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen zondagavond. De man diende verschillende messteken toe aan een automobilist.

De feiten dateren van vrijdagavond. Een automobilist reed in een smalle straat in Geluwe toen er op de weg twee mannen liepen. De bestuurder vroeg het duo daarop om plaats te maken. Een van de twee mannen ging daardoor door het lint. De man haalde een mes boven en diende enkele messteken toe aan de bestuurder. Bij de automobilist zaten ook zijn vrouw en kind in de auto. Zij brachten hem naar de spoeddienst voor verzorging.

Het slachtoffer mocht intussen het ziekenhuis verlaten. Ook de verdachte werd na zijn arrestatie naar de spoeddienst gebracht voor verzorging.

De verdachte werd zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor poging doodslag. Die besliste om de man aan te houden met elektronisch toezicht. De verdachte was politioneel bekend.