Na de zege van Marokko tegen België trok een massa Marokkaanse voetbalsupporters de straat op in Gent, Antwerpen en Brussel. Op de Turnhoutsebaan in Antwerpen nam een waaghals een Belgische vlag van een balkon, maar vierden de vele fans vooral feest, In de hoofdstad ontspoorde het even. Overal zijn er toeterende auto’s en feestende mensen te horen.