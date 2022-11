Tiental arrestaties in Antwerpen bij incidenten na winst Marokko tegen Rode Duivels, VTM-reporter aangevallen tijdens nieuwsuitzending

Na de rellen in Brussel is het ook in Antwerpen onrustig, nadat Marokko won van de Rode Duivels op het WK. In Borgerhout hebben jongeren een politiecombi aangevallen. Er werden ook bommetjes afgestoken. Op het Kiel werd het waterkanon ingezet. De politie is massaal aanwezig en er vonden in totaal een tiental arrestaties plaats in Antwerpen, meldt de politie zondagavond.

“De rust begint wel stilaan terug te keren en er is minder volk op straat”, zegt Kim Bastiaens, woordvoerster van de Antwerpse politie. Aanvankelijk was het nochtans iets grimmiger. Het waterkanon werd ingezet nadat met bengaals vuur werd gegooid aan de Zwaantjes op het Kiel, en de Turnhoutsebaan in Borgerhout werd gedeeltelijk en preventief afgesloten. “Er is veel feestgedruis. We proberen de gemoederen te bedaren en geen olie op het vuur te gooien”, meldt de politie.

Een journalist van VTM werd belaagd toen hij naar aanleiding van de WK-rellen live verslag uitbracht van de situatie aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Er wordt een klacht ingediend, meldt Het Laatste Nieuws. Journalist Rob Van herck werd door een groep mensen belaagd toen hij voor het avondjournaal verslag uitbracht. Op de beelden is te zien dat hij een klap krijgt, waarop het verslag wordt afgebroken. Van herck raakte niet gewond, maar dient wel een klacht in. VTM Nieuws sluit zich aan bij die klacht.

© VTM NIEUWS

Eerder op de dag was in Brussel ook al een wagen van de openbare omroep bekogeld. Een ruit van een reportagewagen van VRT Nieuws is daarbij gesneuveld. Volgens een mededeling van de politie Brussel was bij de rellen in de hoofdstad ook een journalist gewond geraakt aan het gezicht door vuurwerk.

LEES OOK. Rellen uitgebroken in Brussel tijdens België-Marokko, politie vraagt omgeving te mijden