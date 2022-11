Beroering over “expliciet akkoord in Whatsapp-bericht” voor gewraakte begroting: Sander Loones (N-VA) vraagt De Croo inzage in communicatie met De Bleeker

Kamerlid Sander Loones (N-VA) vraagt premier Alexander De Croo in een brief om inzage in zijn communicatie met zijn partijgenote en voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) over de verspreiding van de eerste versie van de begroting 2023. Hij doet dat nadat een medewerker van De Bleeker te kennen heeft gegeven dat het kabinet-De Croo “expliciet” zijn akkoord zou gegeven hebben voor de gewraakte begroting die De Bleeker had ingediend.

De Bleeker nam ontslag uit de regering nadat discussie was ontstaan over de btw-verlaging en de daaraan gekoppelde accijnshervorming. Ze had nog geen rekening gehouden met de hogere accijnzen in de begroting die ze aan de Europese Commissie had overgemaakt, maar volgens de premier wordt de btw-verlaging wel degelijk “globaal gecompenseerd” door een hervorming van de accijnzen, zei hij afgelopen donderdag nog in de Kamer. Daarmee hield hij principieel vast aan de budgetneutraliteit van de verlaging van de btw op gas en elektriciteit naar 6 procent.

In een bericht op de professionele socialenetwerksite LinkedIn schreef een voormalige medewerker van De Bleeker zaterdag evenwel dat het kabinet van de premier “expliciet zijn akkoord via WhatsApp (gaf) voor de versie met de 1,3 miljard (euro) lastenverlaging” - de versie die Bleeker in het parlement indiende. “Dat betekent dat de premier de eerste versie die aan het parlement werd bezorgd, zelf heeft goedgekeurd.”

Het kabinet van De Croo geeft voorlopig geen commentaar op de verklaringen, maar bij de oppositie vraagt Sander Loones (N-VA) inzage in de communicatie tussen de kabinetten van De Croo en De Bleeker. Daaruit “moet al dan niet blijken hoe en wanneer u of uw kabinet akkoord verleende aan de verspreiding van de eerste versie van de begroting 2023”, schrijft hij in een brief aan De Croo die hij ook online postte. Loones beroept zich op het principe van openbaarheid van bestuur.

De begroting 2023 wordt komende week uitgebreid besproken in de Kamer.