Rode Duivels verteren zure nederlaag vanavond al met… een barbecue samen met familie

Daar zorgen de meegereisde koks van de Rode Duivels voor. Na het verlies zal de sfeer in het begin wel wat bedrukt zijn, maar het is mentaal ook erg belangrijk dat de Belgen het hoofd even vrij kunnen maken. Er wordt heel wat volk verwacht, want elke speler heeft een resem genodigden. De vrouw en kinderen van Kevin De Bruyne, het gezin van Roberto Martinez, Meunier, de verloofde van Courtois en zijn ouders en schoonouders. Er zullen heel wat brochetten op het vuur liggen.

De partners mogen ook bij de spelers blijven overnachten. Morgen worden de familieleden dan terug naar Doha gebracht.

(jug)