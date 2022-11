Vincent Kompany doet opmerkelijke oproep nu WK-uitschakeling dreigt voor de Rode Duivels: “Negeer de haters”

Er zit donderdag niks anders op dan winnen van Luka Modric en co. Tenzij de Canadezen verbazen tegen Marokko en de Belgen een punt pakken, maar dit scenario lijkt een utopie. En dus is er veel kritiek op de Duivels, voor wie de steun voor dit WK al minder was dan vier jaar geleden.

Vincent Kompany hoopt echter op de steun van het publiek in de cruciale partij tegen Kroatië.

“Een zware nederlaag, maar nu is het moment om achter onze nationale ploeg te gaan staan”, aldus de trainer van Burnley. “Dit zijn mannen die zo veel fantastische herinneringen gemaakt hebben voor de mensen in ons land. Ze hebben het momenteel moeilijk en dus hebben ze onze hulp nodig. Laten we de haters negeren en ons jongens pushen richting volgende match #TeamBelgium.”

Courtois hekelt spelniveau Rode Duivels

Ondanks de nederlaag tegen Marokko gelooft Thibault Courtois nog steeds in de slaagkansen van de Rode Duivels. “Donderdag wordt een finale”, blikte hij vooruit. De doelman bleef realistisch en verbloemde de prestatie van de nationale ploeg niet. “Verdedigend was het helemaal niet goed genoeg”.

“We speelden beter dan tegen Canada”, trapte Courtois af met een positieve noot. “We hadden controle over de bal in de eerste helft, maar wisten niet genoeg kansen te creëren. Marokko buitte zijn kwaliteiten wel goed uit. Het was sterk op de counter en op stilstaande fases”, vertelde hij tegen de verzamelde pers.

De Belgische nummer een zag er niet al te best bij het eerste tegendoelpunt. “Zo’n doelpunten zijn niet gemakkelijk te slikken als doelman”, vertelde Courtois, die vond dat ook een gebrekkige defensieve organisatie aan de basis van de treffer lag. “Bij vrije trappen verdedigden we niet op de juiste manier. Onze defensieve linie stond veel te hoog. Die bal mag daar nooit doorheen komen.”

Dat de Rode Duivels het Marokkaanse doel zelf amper konden bedreigen, zag ook Courtois vanuit zijn kooi. “We zijn niet rustig gebleven en kozen te vaak voor de lange bal. Vroeger waren we een team dat veel kansen creëerde, maar dat is nu niet meer het geval”, constateerde hij.

“Donderdag wacht ons een finale. Als we het niet halen, zal er eens goed gepraat moeten worden. Ik hoop dat we ons kunnen kwalificeren”, sloot hij af.

“We hebben niets meer te verliezen”

Mits een zege tegen Marokko hadden de Rode Duivels zich zondag kunnen verzekeren van een plaats in de tweede ronde op het WK in Qatar, na een onverdiende overwinning eerder in de opener tegen Canada.

Het draaide echter helemaal anders uit in het Al Thumamastadion in Doha. Een zege tegen de strijdvaardige Marokkanen zat er nooit in, wegens een gebrek aan kansen. Toen de Belgen ook nog eens de controle over de wedstrijd verloren, slikten ze vrijwel meteen een dodelijke tegentreffer. Het slotduel van donderdag tegen Kroatië zal met het mes op de keel gespeeld worden. Bij een nederlaag is de vroegtijdige exit een feit.

“In dat slotduel hebben wij niets meer te verliezen, enkel nog alles te winnen”, weet ook bondscoach Roberto Martinez. “Die mindset kan belangrijk zijn, want we speelden vandaag met schrik om te verliezen. Dat komt omdat de spelers gebukt gaan onder de verantwoordelijkheid. We moeten weer onszelf worden, durven te voetballen. Tot aan dat tegendoelpunt vond ik ons al beter dan tegen Canada. Vandaag zagen we twee wedstrijden: voor de tegentreffer en erna. Dat doelpunt verandert de wedstrijd helemaal, voordien had Marokko het moeilijk tegen ons. De reactie erop was niet goed. Dat moet we analyseren. Het komt erop neer te blijven groeien in dit toernooi. Die laatste groepswedstrijd moeten we gewoon winnen.”