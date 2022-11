Beruchte Nederlandse voetballer zet Russische topper volledig in de fik: zes keer rood na massale vechtpartij

Rusland mocht van de FIFA vanwege de oorlog met Oekraïne niet meedoen aan het WK voetbal in Qatar en dus wordt er gewoon gevoetbald. De kraker tussen Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou (0-0) in de beker liep echter totaal uit de hand. Met de beruchte Nederlander Quincy Promes als aanstichter.

De voormalig Ajacied kreeg het aan de stok met zijn opponent, waarna de vlam werkelijk compleet in de pan sloeg. Een massale vechtpartij ontstond. Uiteindelijk leverde dit zes rode kaarten op. En dat terwijl Promes juist nog een jubileumwedstrijd speelde: zijn 200e voor Spartak.

Promes speelde vorig jaar zomer op het EK zijn laatste wedstrijd voor Oranje. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou Promes een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstige letsels op.

Voor de volledigheid: de partij eindigde na 120 minuten op 0-0. Zenit won de penaltyserie met 4-2, maar is alsnog uitgeschakeld in de Russische beker. Het eindigt namelijk pas derde in zijn groep, terwijl Spartak met evenveel punten toch doorstoot.