Pure waanzin: toeschouwer gaat doelman in Turkse voetbalderby te lijf met een cornervlag

Ophef in het Turkse voetbal. De derby tussen Göztepe SK en Altay, de nummers 12 en 10 in de tweede klasse, werd gestaakt na een moment van waanzin. Terwijl de partij stillag nadat er vuurwerk afgeschoten was vanuit het uitvak, bestormde een Göztepe-fan doelman Ozan Evrim Özenc met… een cornervlag. Hij sloeg de keeper ook tweemaal, vooraleer er ingegrepen kon worden.