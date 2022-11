Te weinig personeel, te weinig treinen en nu ook drie dagen staking: NMBS zit in sukkelstraatje

Maar liefst drie dagen lang leggen de vakbonden het spoor plat. Van vanavond tot dinsdagavond leggen de traditionele treinbonden het werk neer. Woensdag en donderdag doet de onafhankelijke treinbestuurdersbond ASTB hetzelfde. Morgen rijdt door de minimale dienstverlening nog wel een kwart van de treinen, maar wat de staking de twee dagen nadien gaat opleveren, is nog niet duidelijk. Indien veel bestuurders actie voeren, wordt het uiteraard moeilijk.

Het is een zoveelste domper voor de pendelaars, die de voorbije maanden al heel wat kommer en kwel kenden. Het gevolg van een situatie waar de NMBS maar niet uit lijkt te raken. Vooral een chronisch gebrek aan personeel is nefast. Er staan al een hele tijd 300 vacatures open, maar vooral in Antwerpen en Henegouwen vindt de maatschappij maar geen nieuwe mensen. Het doet de werkdruk toenemen, wat dan weer leidt tot meer vertrekkers en een groter ziekteverzuim. “Vakantie opnemen, is voor velen moeilijk. Het aantal compensatiedagen bedraagt ondertussen 13.000, maar ook die opnemen, lukt niet. Het absenteïsme draait in bepaalde depots daardoor rond de 15 procent”, zegt Gunther Blauwens, nationaal secretaris van ACOD Spoor. “De mensen zitten op hun tandvlees”, zegt zijn ACV-collega Koen De Mey. De NMBS wil daarom naast de 1.300 aanwervingen voor 2023 nog eens een reserve van 300 bijkomende cheminots aanleggen. Of dat gaat lukken, is een andere vraag.

Te weinig treinen

Door een gebrek aan personeel lag het aantal geschrapte treinen nog nooit zo hoog. Dat er ook gewoon te weinig treinen zijn, is een ander, even groot probleem. Boosdoener daar is Alstom Bombardier, de treinbouwer die eind vorig jaar al 445 nieuwe dubbeldekwagons had moeten leveren, maar momenteel nog maar aan de helft zit. Het bedrijf betaalde al 200 miljoen euro boete, maar kan pas eind 2024 aan zijn verplichtingen voldoen. Een ramp voor de NMBS, dat noodgedwongen aftandse toestellen moet inzetten of gewoon veel kortere treinen dient in te leggen. Reizigers moeten daardoor noodgedwongen als sardienen in een blik de rit uitdoen, of gewoon wachten op de volgende trein omdat er geen plaats is. En de oude toestellen laten het vaak afweten, waardoor er nog minder rollend materieel is. Een vicieuze cirkel.

Te weinig personeel en te weinig treinen: het doet de stiptheid en de dienstverlening geen deugd. Met zo’n 90 procent zit die stiptheid op het laagste niveau sinds 2018. Dat de tevredenheid bij de pendelaars niet bijster hoog is, is dan ook niet verrassend. Het maakt het voor de NMBS moeilijk om de reizigers terug te winnen die het sinds de coronacrisis had verloren. Ook nu is zo’n 10 procent van de pendelaars die voor 2020 wel nog de trein namen nog niet teruggekeerd. “En als de situatie blijft zoals nu, zouden reizigers wel eens voor de auto kunnen kiezen”, waarschuwt De Mey.