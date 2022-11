Eindeloze, plotse en massale lockdowns om het minste covidgeval op te sporen, systematische quarantaine in kampen en bijna dagelijkse PCR-testen om toegang te krijgen tot de publieke ruimte: de Chinese bevolking ergert er zich steeds meer aan. De ontevredenheid wordt nog aangewakkerd door verscheidene gemediatiseerde zaken waarin de hulpdiensten vertraging zouden hebben opgelopen door de coronabeperkingen, met fatale gevolgen.

Zondagavond botste de politie in Shanghai op groepen protestbetogers in het centrum van de stad toen ze deelnemers van een eerdere betoging probeerde weg te sturen, zo werd ter plaatse vastgesteld. In een video die op de sociale netwerken werd verspreid, is een menigte te zien die eerder op de dag “Xi Jinping, treedt af! CPC (Communistische Partij van China), ga weg!” scandeerde.

© AFP

De politie had betogers ‘s morgen uiteengedreven, maar in de namiddag kwamen op dezelfde plaats weer honderden mensen samen, vertelde een ooggetuige. Sommige betogers staken een wit blad papier op als symbool voor de censuur.

Zondagavond kwamen ook tussen de 300 en 400 mensen bijeen op de oever van een rivier in Peking, waarbij sommigen riepen dat “we allemaal mensen van Xinjiang zijn!”, meldden journalisten van het Franse persbureau AFP ter plaatse. De betogers zongen de nationale hymne en luisterden naar toespraken, terwijl op de andere oever van de rivier een rij politiewagens stond te wachten.

Honderden betogers stapten voorts door de straten van Wuhan om te protesteren tegen de coronabeperkingen, zo bleek uit livestreams op sociale netwerken. In deze stad werd bijna drie jaar geleden het eerste geval van COVID-19 wereldwijd ontdekt.