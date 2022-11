12-jarige komt om bij Russische roulette in Mississippi

Een 12-jarige jongen is omgekomen bij het spelen van Russische roulette met leeftijdsgenoten in Jackson, in de zuidelijke Amerikaanse staat Mississippi. Dat berichten diverse Amerikaanse media op basis van een politieverklaring.

Bij Russische roulette wordt een revolver met één kogel geladen, waarna de cilinder een zetje krijgt, zodat onbekend is waar de kogel zich bevindt. Een volledig geladen revolver heeft zes kogels in de cilinder. Vervolgens zet een deelnemer van het spel de revolver tegen zijn hoofd en haalt hij de trekker over. Als er geen kogel in de betreffende kamer zat, hoort hij slechts een klik en is de volgende deelnemer aan de beurt, tenzij die daarvan afziet en dus verliest.

Na de dood van de jongen werden twee jongeren en een volwassene gearresteerd. Volgens de politie worden de twee jongeren beschuldigd van moord, de volwassene wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan moord.