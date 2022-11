Wat scheelt er met De Bruyne? “Het is niet alleen Kevin. We zijn allemaal niet op ons best”

We need to talk about Kevin. Kevin De Bruyne (31) speelt al drie matchen op rij ondermaats bij de Rode Duivels. Ook tegen Marokko gaf hij niet thuis. Hij lijkt er precies weinig goesting in te hebben. Wat scheelt er met KDB?

Het gezicht stuurs, de blik strak vooruit. Zo verliet Kevin De Bruyne samen met Axel Witsel het Al Thumama Stadium na de 0-2 tegen Marokko. Hij wilde niets zeggen. Zijn wedstrijd was dan ook allesbehalve goed verlopen. Maar liefst 27 balverliezen, 0 keer op doel getrapt en 0 geslaagde dribbels. KDB was onherkenbaar en dat is al een tijdje zo bij de nationale ploeg. In de verloren oefenmatch tegen Egypte gaf hij al die fatale slechte pass bij de eerste tegengoal, terwijl hij tegen Canada overliep van frustraties. “We zijn allemaal niet op ons best”, suste Roberto Martinez. “Het is niet alleen Kevin.”

“We’re too old”

Maar toch… Op dit WK brandt het vuur in de beste middenvelder ter wereld precies niet (fel). Oké, als De Bruyne bij Man City soms geniale acties uit zijn sloffen tovert, oogt dat dikwijls ook laconiek. Maar in Qatar voelt hij precies de beleving niet. Als King Kev dan voor de match tegen Marokko in de tunnel sober voor zich uit staart, wordt dat door de publieke opinie niet aanzien als focus of concentratie, maar als een gebrek aan goesting. Martinez zei daarover in algemene termen: “We hebben geen vrijheid en blijheid.”

Normaal moet Kevin De Bruyne de motor van dit elftal zijn, de gids. Maar in hoeverre gelooft hij zelf nog in een succesverhaal? In een interview met The Guardian liet de draaischijf vooraf optekenen: “Wereldkampioen worden? Neen, we maken geen kans. We’ re too old. We zijn te oud en verloren te veel sleutelspelers.” Zoals altijd antwoordde De Bruyne eerlijk op een vraag, maar nu krijgt hij op sociale media kritiek dat zulke uitspraken demotiverend werken op zijn ploegmaats. Had hij dat dan anders moeten aanpakken? De Rode Duivels raken hier alleszins niet in hun goeie spel. “We zagen het echte België nog niet”, verklaarde Timothy Castagne. “Het is tijd om wakker te worden.”

In de eerste match tegen Canada trok KDB zelf nog wel aan de alarmbel. Toen frustreerde hij zich over de vele lange ballen, waarop hij zijn ongenoegen liet blijken. Hij verklaarde achteraf dat de tactiek anders/beter kon, maar dat een speler moet luisteren naar de bondscoach als die zijn systeem niet wil aanpassen. Het irriteert de middenvelder weleens dat België niet zo goed is als Man City. Dat Batshuayi in de verste verte niet kan wat Haaland kan. Nu speelde ons land tegen Marokko wel meer combinatievoetbal, maar toch kwam De Bruyne amper in het stuk voor en creëerden we geen kansen. Het misbaar liet hij dit keer wel achterwege. “Ach, het is niet alleen Kevin die de ploeg moet laten draaien”, verdedigde Castagne hem. “Elke tegenstander plakt een mannetje op hem. Wij moeten ervoor zorgen dat hij in de beste posities komt.”

Slechte timing?

Dat gebeurt dus niet en De Bruyne neemt het team niet op sleeptouw. Misschien ligt dat evenzeer aan de timing van dit WK? Dat is midden in het seizoen met Manchester City. Wordt de titel in de Premier League en het winnen van de Champions League dan belangrijker geacht als de Duivels toch kansloos zijn in Qatar ? Kan het dat een ster als De Bruyne zich niet wil blesseren? Wellicht is dat wat overdreven – dit is het grootste podium ter wereld – maar tegen Kroatië donderdag moet de echte De Bruyne wel opstaan. Dan moet hij spreken: met de voeten en met woorden.