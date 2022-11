Minstens tien doden bij aanval op hotel in Mogadishu

Radicale islamisten van Al-Shabaab hebben zondag een hotel bij het presidentiële paleis in Mogadishu aangevallen, zo hebben de Somalische politie en getuigen gemeld, die het over explosies en schoten in het stadscentrum hadden. Zeker tien mensen kwamen om.

“Een groep van Al-Shabaab-strijders heeft deze avond een hotel in het district Bondhere aangevallen en de veiligheidstroepen zijn ingezet om hen te elimineren”, zei een woordvoerder van de nationale politie, Sadik Dudishe. Veel burgers en politici zijn al gered en uit hotel Villa Rose geëvacueerd, voegde de woordvoerder eraan toe.

Politieofficier Mohamed Dahir zei dat minstens tien mensen omkwamen. Onder hen zijn ook twee mensen die de dubbele Somalisch-Britse nationaliteit hebben, zei hij.

Voorts zou de Somalische minister van Veiligheid, Ahmed Mohamed Doodishe, onder de gewonden zijn. Hotel Villa Rose is in trek bij Somalische politici. Het ligt in de beveiligde centrale zone van Mogadishu, niet ver van het bureau van de president van het land, Hassan Sheikh Mohamud.

Getuige

“Ik was dicht bij Villa Rose toen het hotel door twee krachtige explosies dooreengeschud werd. Er was intensief geweervuur te horen. De zone werd afgezet en ik zag mensen wegvluchten”, vertelde een ooggetuige, Aadan Hussein, in Mogadishu.

De groep Al-Shabaab, die bij Al Qaeda aanleunt en de Somalische regering sinds vijftien jaar omver tracht te werpen, eiste de aanval op.