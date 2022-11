120 vrouwen klagen seksueel grensoverschrijdend gedrag in politiek aan

In een scherpe open brief klagen meer dan 120 vrouwen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de politiek aan. Ze zijn de intimidaties beu en hopen op een kantelmoment zoals in de culturele en academische wereld.

De Schaarbeekse Ecolo-schepen Sihame Had­dioui diende vorig jaar een klacht in tegen collega-schepen Michel De Herde (Défi) voor aanranding. Haar verhaal is nu de vonk voor een open brief die werd ondertekend door meer dan 120 politiek actieve vrouwen, ­onder wie vicepremier Petra De Sutter (Groen), Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD), Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) en Vooruit-volksvertegenwoordiger Katia Segers. Haddioui was zelf een van de initiatiefneemsters.

Met de brief hopen de vrouwen een #MeToo-beweging voor de Belgische politiek op gang te trekken, en pleiten ze voor de oprichting van een “onafhankelijk orgaan voor seksistisch, seksueel en psychologisch geweld in de politiek”.

“Wij roepen de politieke wereld op om haar verantwoordelijkheid te nemen rond seksistisch, seksueel en psychologisch geweld door overheidsfunctionarissen”, staat in de brief. “Vele mensen krijgen ­dagelijks met dergelijk geweld te maken. De ­impact ervan op de ­gezondheid of het privéleven staat niet meer ter discussie. Wanneer dit geweld zich voordoet op plaatsen waar ­beslissingen genomen worden, brengt het onze democratie in ­gevaar.”

“Beroepscultuur is seksistisch”

Er moet er een einde komen aan “het taboe en de omerta”, zeggen de ondertekenaars. “De politieke wereld is ontworpen door mannen en voor mannen. De beroepscultuur zelf is seksistisch, dat moet anders. We moeten ­geweld voorkomen, de slachtoffers beschermen en de vermeende ­daders tijdens procedures aan de kant kunnen zetten.”

“Het is belangrijk dat omstaanders van zich laten horen als iemand over de schreef gaat”, zegt Vlaams Parlementslid en gewezen partijvoorzitter Meyrem Almaci (Groen). “Wie te ver gaat, moet er meteen op worden gewezen. Collega’s die verkeerd omgaan met jonge vrouwelijke stagiaires, ongepaste opmerkingen over het uiterlijk van vrouwen, schunnige toespelingen: we hebben het allemaal al gezien. Zelfs als de camera’s draaien.”