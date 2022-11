“Ze hebben ontzettend veel geluk gehad”: twee zeventigers in coma na verwoestende gasexplosie naast danscafé

Bij een gasexplosie in Zuienkerke zijn maandagmorgen drie zeventigers gewond geraakt. De explosie gebeurde in de woning naast danstaverne De Schuure op de Oostendse Steenweg. De volledige achtergevel werd weggeblazen en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Twee vrouwen raakten zwaargewond en worden in kunstmatige coma gehouden. “Het drietal heeft ontzettend veel geluk gehad”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe (CD&V).

De explosie gebeurde maandagochtend omstreeks 7.20 uur in de woning naast danstaverne De Schuure, mogelijk bij het aansteken van het gasvuur. De volledige achtergevel van de woning werd door de kracht van de explosie weggeblazen. De drie zeventigers - een man, vrouw en schoonzus - konden nog zelf de hulpdiensten verwittigen, maar de twee vrouwen raakten zwaargewond. (Lees verder onder de foto)

Toen de melding rond 7.30 uur binnenliep bij de hulpdiensten, rukten die massaal uit met brandweer, ziekenwagens en politie. Ook nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse. Door instortingsgevaar en risico op asbest werd de omgeving onmiddellijk afgezet. “De bewoning werd onbewoonbaar verklaard”, zegt burgemeester van Zuienkerke De Vlieghe. (Lees verder onder de foto)

“De twee dames bevonden zich in de ruimte van de explosie”, zegt De Vlieghe. “Ze werden samen met de man, die in shock was, naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht intussen het ziekenhuis al verlaten. De hele familie is overigens zwaar onder de indruk. De drie gewonden hebben ongelooflijk veel geluk gehad.” De twee zwaargewonde vrouwen werden intussen overgebracht naar het brandwondencentrum in Gent en worden in een kunstmatige coma gehouden. (Lees verder onder de foto)

Onderzoek moet nu duidelijk maken hoe de explosie kon gebeuren. Mogelijk liep iets mis bij het aansteken van het gasvuur. “We gaan alleszins niet uit van kwaad opzet”, zegt Jan Maertens van politiezone Blankenberge-Zuienkerke. “Er is een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Alles wijst erop dat de explosie accidenteel was.”

“We kunnen het pand voorlopig niet betreden”, zegt Maertens. “Op het eerste gezicht is er geen brand geweest bij de ontploffing, maar we nemen geen risico’s. Omdat er geen omliggende huizen zijn, is het gevaar op asbest beperkt tot de woning en De Schuure.