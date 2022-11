Politievakbond VSOA wijst naar politiek na rellen: “Meer dan 20 no-gozones in Brussel, maar politiek heeft dat altijd ontkend”

De politievakbond VSOA is niet opgezet met het geweld in Brussel gisteren. Tijdens en na de WK-match België-Marokko ontstonden er hevige rellen, waarbij ook de ordediensten werden aangevallen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dankt de politie voor zijn inzet: “We waren goed voorbereid, maar tegen zo’n onverlaten is geen kruid gewassen. De problematiek is veel breder”, zei ze vanochtend op Radio 1.

De gemoederen liepen gisteren hoog op in Brussel. Een groep jongeren, voornamelijk Marokkanen, veroorzaakten rellen in de binnenstad. Het kwam tot een clash met de politie, die een waterkanon en traangas nodig hadden om de boel te sussen.

“Het gaat van kwaad naar erger”, zei Vincent Houssin, ondervoorzitter van de politievakbond VSOA op Radio 1. “We zien al 30 jaar bendes opduiken die van elke gelegenheid gebruikmaken om rel te schoppen, schade aan te richten en hulpverleners te verwonden.”

Houssin hekelt het geweld tegen de politie: “De ordediensten moeten alles ondergaan. Er zijn meer dan 20 no-gozones in Brussel, ook de moord op de agent twee weken geleden was in zo’n no-gozone, maar de politiek heeft die altijd ontkend. Ze steken hun kop in het zand, doen aan struisvogelpolitiek. Zelfs Conner Rousseau, een linkse politicus, heeft al gezegd dat hij zich in sommige straten niet meer veilig voelt. Dat zegt veel. De politiek draagt hierin een zeer zware verantwoordelijkheid.”

“Het gaat hier niet over enkelingen, maar wel over zware bendes die de criminaliteit domineren. Velen van hen zijn bekend bij de politie, maar in zo’n massa zijn ze moeilijk te identificeren.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. — © BELGA

“Geen kruid tegen gewassen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden probeerde de kritiek te weerleggen. Ze dankte de Brusselse politie die volgens haar wel degelijk “goed voorbereid” was. Toch konden ze de chaos niet voorkomen. “Er was eenheid van commando, maar tegen zo’n groep onverlaten is geen kruid gewassen. Je kan niet op elke hoek van de straat een agent zetten. Het probleem is gewoon veel groter dan het politiegebeuren”, zei ze op Radio 1.

Verlinden erkent dat de incidenten niets met voetbal te maken hadden. “Dit is totaal onaanvaardbaar. Het gaat om een aantal jongeren die niet opgelaten zijn met onze cultuur, normen en waarden. Ze nemen elke gelegenheid aan om rel te gaan schoppen.”

“We moeten grondig nagaan hoe we omgaan met mensen die zich niet inschrijven in onze samenleving. Ik heb nog altijd veel vertrouwen in mijn collega’s van inburgerings- en grootstedelijk beleid, maar we moeten toch eens gaan kijken hoe we daar beter kunnen doen.”

De veiligheid van politieagenten blijft, zeker sinds de aanslag in Schaarbeek, een belangrijk discussiepunt. “Dat blijft een gevoelig thema”, zegt Verlinden. “We hebben al initiatieven genomen om de straffen te verzwaren en te zorgen dat er geen seponering meer mogelijk is. Dat is toch een duidelijk signaal vanuit de politiek. Nu is het aan de rechters om de bestraffing te bepalen.”

“Specifiek in Brussel hebben we ook al stappen genomen om de veiligheid bij gemeentegrens overschrijdende incidenten beter te kunnen coördineren. Dat is een stap voorwaarts. Het blijft een complexe problematiek, maar we hebben wel al een tijd geleden de handschoen opgenomen om geweld tegen politie aan te pakken.”