Vlaamse regering creëert 195 extra jobs in jeugdhulp

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft 195 extra jobs aangekondigd voor de jeugdhulpvoorzieningen. Ook de koopkrachtverhoging van het personeel in de jeugdhulp wordt hiermee definitief geregeld. De Vlaamse regering en de sociale partners zijn dit in het kader van het VIA-6-akkoord overeengekomen.

“Het personeel in de jeugdhulp ervaart een grote werkdruk. De complexiteit van de zorgvragen zijn, net zoals de maatschappelijke verwachtingen, toegenomen. Met deze maatregelen zorgen we dan ook voor werkbaar werk in de jeugdhulp. Het VIA-6-akkoord heeft ambitieuze doelstellingen voor onze jeugdhulpvoorzieningen. Het verlichten van de werkdruk is daar één van. Door in 195 extra jobs te voorzien, maken we dat sterk”, licht minister Crevits toe.

De koopkrachtversterking geldt voor personeel van opvoedings- en gezondheidsvoorzieningen en personeel dat onder de openbare besturen valt. Het gaat om een loonsverhoging van gemiddeld 4,5 procent, met een minimum van 1,7 procent en een maximum van 9,5 procent. Die grootste verhoging is vooral voor starters en personeel met een lage anciënniteit bedoeld.

Daarnaast wil Vlaanderen de kwaliteit van de jeugdhulp nog verbeteren. Daarvoor worden er dus niet alleen 195 extra jobs gecreëerd, maar zijn er ook nog algemene maatregelen zoals een verhoging van het gemiddelde aantal opleidingsdagen en het recht op drie weken aaneensluitende vakantie.

De maatregelen kosten zo’n 34,3 miljoen euro, ongeveer 22 miljoen voor de versterking van de koopkracht van het personeel en 12 miljoen voor de kwaliteitsbevordering.