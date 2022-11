Verlies van 6 miljoen iPhones door onrust in Chinese fabriek

De onrust in de grote iPhone-fabriek in het Chinese Zhengzhou dreigt Apple op te zadelen met een productietekort van 6 miljoen iPhones Pro dit jaar. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen dicht bij het dossier.

Het cijfer kan nog veranderen. Veel zal afhangen hoe snel Foxconn - dat is de Taiwanese toeleverancier van Apple die de fabriek uitbaat - arbeiders weer aan het werk krijgt.

In de fabriek was er de voorbij week onrust uit onvrede over lockdowns, onbetaalde lonen en de angst voor de verspreiding van het coronavirus. De productievertraginng dreigt nog op te lopen indien de lokale lockdown ook de volgende weken blijft duren.

In de fabriek wordt de overgrote meerderheid van de toestellen iPhone 14 Pro en Pro Max gemaakt, de twee populairste modellen van het bedrijf.

Het tekort zou naar verwachting volgend jaar kunnen worden goedgemaakt.