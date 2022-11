Mathematisch kan het nog, statistisch niet meer: ‘finalist’ België helemaal verdwenen uit nieuwste WK-simulatie

Exact 11 dagen geleden klopten de Belgen nog achtereenvolgens Duitsland, Portugal en Frankrijk op weg naar een WK-finale tegen Brazilië, waartegen ze dan het onderspit zouden moeten delven. Dat was althans de prognose van het gerenommeerde statistiekenbureau Gracenote die zich baseren op miljoenen WK-simulaties.

Afgelopen vrijdag klonk de prognose al dat we zouden sneuvelen in de halve finale tegen Argentinië, na de match tegen Marokko houdt men zelfs geen rekening meer met de Rode Duivels.

Onze plaats in de tabel wordt ingenomen door Marokko, dat volgens Gracenote als groepswinnaar na een achtste finale tegen Costa Rica doorstoot naar een kwartfinale tegen Portugal, en daar sneuvelt.

Zo ziet de huidige tabel na de groepsfase eruit volgens de berekeningen van de dataspecialist. — © Gracenote

In de originele prognose zag het er veel rooskleuriger uit voor ons land. — © Gracenote

Nummer twee in de groep van de Duivels zou Kroatië worden. Zij zouden volgens de berekeningen van Gracenote in de achtste finales worden uitgeschakeld door Spanje. Brazilië - Frankrijk is statistisch gezien de meest logische finale op dit moment, met nog steeds de Seleção Brasileira als winnaar.