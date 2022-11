Loubna Khalkhali, de vrouw van Adil El Arbi, doet oproep: “Kan Marokkaanse ploeg geen statement maken? Daar luisteren de relschoppers misschien wel naar”

Voor VRT-journaliste Loubna Khalkhali en haar man Adil El Arbi was het gisteren een extra speciale wedstrijd. Het koppel woont en werkt in België, maar beiden hebben ze Marokkaanse roots. Hevige rellen in Brussel overstemden echter de - voor hen - leuke WK-match. Khalkhali was op Instagram streng voor de relschoppers.

Via het Instagramverhaal van Khalkhali konden we volgen hoe het koppel de match tussen België en Marokko beleefde. Voor de match zagen El Arbi en Khalkhali het nog helemaal zitten: ze poseerden met een sjaal van beide landen. Maar toen de chaos in Brussel uitbrak, veranderde de sfeer.

“Zo jammer dit. In Marokko zouden ze dit nooit doen. Elke keer opnieuw. What a shame!”, schreef Khalkhali. In twee nieuwe posts duidde ze met twee filmpjes het contrast tussen de vreugde in Marokko - waar al toeterend feest werd gevierd in de straten - en de rellen in Brussel.

Khalkhali deed uiteindelijk nog een opmerkelijke suggestie: “Iemand een contact bij de Marokkaanse nationale ploeg? Ik zou hen graag vragen om een statement te maken over deze rellen, want we hebben het hier helemaal mee gehad. Misschien luisteren de relschoppers wel naar hen?”