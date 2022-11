Enorme opkomst voor politiebetoging, Van Quickenborne gebeten hond: “Hij heeft woordbreuk gepleegd”

In Brussel is een grootschalige politiebetoging aan de gang. Zo’n 10.000 agenten wandelen er van het Noordstation naar de Wetstraat, roepend om een opwaardering van hun job. Ze willen vooral dat er meer aandacht wordt besteed aan hun veiligheid en zijn misnoegd over niet-nagekomen beloftes vanuit de politiek.

LEES OOK. Politievakbond VSOA wijst naar politiek na rellen: “Zij draagt hierin een zeer zware verantwoordelijkheid”

De vermoorde politieagent in Schaarbeek twee weken geleden en de rellen na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko gisteren hebben nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze politiediensten zijn. Het water staat onze agenten aan de lippen. En dat blijkt ook uit de indrukwekkende opkomst voor deze betoging.

“België telt zo’n 45.000 agenten en daarvan zijn er hier liefst 10.000 aanwezig. Dit is een heel groot succes”, zegt ACV-secretaris Joery Dehaes. Hij verduidelijkt dat het niet om een staking gaat en dat de politiediensten wel degelijk blijven werken vandaag. Veel mensen hebben speciaal genomen om aanwezig te kunnen zijn.

“Weg met Quickie”

Dehaes vindt dat ze met deze actie een belangrijk en hoognodig signaal geven: “We zijn hier om het geweld tegen de politie aan te kaarten. Dat neemt de laatste jaren alleen maar toe. We willen ook vragen om de afgesproken loonsverhoging die nu niet wordt uitgevoerd toch te respecteren.”

Ook Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV, is niet te spreken over de aanpak van de politiek. Vooral minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is de gebeten hond. “Er was ons een loonsverhoging beloofd. Het kabinet van minister Van Quickenborne heeft zelf mee dat akkoord goedgekeurd, maar in het kernkabinet heeft hij die beslissing dan toch naast zich neergelegd. Dat is woordbreuk”, is Medo streng. “Weg met Quickie”, is een veelgehoorde slogan tijdens de betoging.

Boegeroep aan hoofdkwartier Vld

“Intussen hebben al vijf ministers ons een nultolerantie beloofd, maar het komt er nooit van. Het feit dat er nu, na de moord op een collega, opnieuw beloftes moeten gedaan worden bewijst dat de politiek dit probleem jarenlang heeft verwaarloosd”, voegt Vincent Houssin van VSOA toe. Hij wijst ook naar laksheid bij justitie: “Er zijn al verschillende omzendbrieven opgesteld om het geweld tegen politie tegen te gaan, maar die zijn nooit in de praktijk omgezet. Ondanks alles bleven parketten namelijk veel zaken gewoon seponeren.”

De betogers passeerden ook aan het hoofdkwartier van Open Vld, de partij van minister Van Quickenborne. Daar ging het geluidsniveau omhoog door boegeroep en gefluit. Bij de partij waren ze blijkbaar voorbereid op de betoging, want er bleek niemand aanwezig in het hoofdkwartier. Nochtans zou het partijbureau daar normaliter samenzitten op dit moment.