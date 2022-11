Zijn lichaam werd nooit gevonden, maar zijn missie was al lang geslaagd: dit is Oussama Atar, hoofdbeschuldigde op het terreurproces in Brussel

De eerste plaats in de beschuldigdenbank van het terreurproces blijft leeg. Hoofdbeschuldigde Oussama Atar, het brein achter de aanslagen, is dood. Gestorven bij een Amerikaanse droneaanval in het noorden van Syrië, in de herfst van 2017 – al werd zijn lichaam nooit gevonden. Maar de levensmissie van de man uit Laken, die opklom tot de hoogste geledingen van Islamitische Staat, was al lang geslaagd: dood en verderf zaaien in het Westen.