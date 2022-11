Voetbalfeest na België-Marokko vroegtijdig stilgelegd door massale vechtpartij in tent

In Neeroeteren werd een grote tent neergepoot om naar de Rode Duivels te kijken, maar zondag ging het helemaal mis. — © Boumediene Belbachir

Maaseik

Het voetbalfeest na de - weliswaar verloren - wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Marokko in Neeroeteren (Maaseik) is zondagavond stopgezet na een massale vechtpartij in de tent. De politie kwam ter plaatse met verschillende ploegen om de vechtersbazen en -bazinnen uit elkaar te halen. Een man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.