Brusselse handelaars likken wonden na rellen België-Marokko: “De meesten amuseren zich als ze hier amok maken”

LEES OOK. Tiental arrestaties in Brussel na België-Marokko: “Dit zijn geen échte supporters, maar krapuul dat dingen kapot wil maken”

Marokko won gisteren tegen België, maar van een hoerastemming is een dag later geen sprake bij de handelaars uit de Anneessenswijk. “We hebben gisteren dan wel gewonnen, toch blijven we gefrustreerd achter”, vertelt Ayoub El Bachiri van meubeulzaak Kounouz Déco. “Ik veroordeel dit gedrag van deze jongeren ten zeerste, en heb geprobeerd gisteren met hen in dialoog te gaan. Maar wat wil je dat ik verder doe? We staan hier tegenover honderden jongeren die amok maken en toch niet luisteren.”

LEES OOK. Loubna Khalkhali, de vrouw van Adil El Arbi, doet oproep: “Kan Marokkaanse ploeg geen statement maken? Daar luisteren de relschoppers misschien wel naar”

Net zoals andere uitbaters heeft El Bachiri zijn zaak op de matchdag dichtgedaan. “Bij ons is er niets gevandaliseerd en ook bij andere zaken valt de schade mee. Het zijn eerder deelauto’s en straatmeubilair dat eraan moest geloven. Ze zijn gefrustreerd over tal van zaken en uiten dat op deze trieste manier. De meesten amuseren zich zelfs als ze hier amok maken. We willen wel inpraten op hen en hun gedrag veroordelen, maar deze jongeren zijn niet van hier. Ze komen van heel België om in de hoofdstad onrust te veroorzaken. Het is aan hun ouders om deze jongeren op te voeden. Jammer genoeg creëert het gedrag van deze jongeren een voedingsbodem voor extreemrechts en dat willen we absoluut vermijden.”

© Photo News

© Photo News