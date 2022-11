Iran laat 700 gevangenen vrij na WK-overwinning tegen Wales

De vreugdeuitbarsting was enorm bij de Iraniërs na hun verrassende zege tegen Wales. — © REUTERS

Voetbal maar een spelletje? Niet in Iran. Daar zouden meer dan 700 gevangenen zijn vrijgelaten nadat het Iraanse team Wales had verslagen op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Dat meldt de website van de gerechtelijke autoriteiten Mizan Online.