OVERZICHT. Drie dagen staking bij het spoor: hier zal je het meeste hinder ondervinden

Waarom wordt er gestaakt?

Er zijn twee verschillende stakingen. In het eerste geval gaat het om een gezamenlijke actie van de personeelsbonden van de NMBS en Infrabel, die het tekort aan investeringen aan de kaak willen stellen. Die 24 urenstaking start maandagavond om 22 uur. De tweede staking zal 48 uur duren en heeft impact op de treinregeling van woensdag 30 november en donderdag 1 december. Treinbestuurdersvakbond ASTB klaagt daarmee onder andere aan dat de veiligheid in het gedrang komt en de werkomstandigheden achteruitgaan.

Hoeveel treinen rijden wel?

Dinsdag zal slechts een kwart van de treinen rijden, meldt de NMBS. Zo goed als alle P-treinen (piekuurtreinen) worden geschrapt. Voorts rijden twee op de vijf IC-treinen, dat zijn de treinen tussen de grote steden. Daarnaast rijdt ook een op de vier L-treinen en voorstedelijke S-treinen.

Voor donderdag is er nog geen officiële bevestiging, maar verwacht wordt dat zowel woensdag als donderdag de helft van de treinen zal rijden. Eén op de twee IC-treinen zal rijden, net als de helft van de S- en de L-treinen. “Er zal ook een zeer beperkt aantal P-treinen rijden”, luidt het bij de spoorwegmaatschappij.

Waar wordt het meeste hinder verwacht?

De hinder zal dinsdag het grootst zijn in Wallonië. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg en in een deel van Waals-Brabant rijden er geen treinen. Dat komt volgens de NMBS omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen, dat noodzakelijk is om het treinverkeer veilig te laten verlopen. Woensdag en donderdag zal de hinder zeer verspreid zijn. “In tegenstelling tot dinsdag zullen er overal treinen rijden, maar ongeveer de helft van het normale aanbod”, zo meldt de woordvoerder.

In welke alternatieven is voorzien?

De NMBS raadt de reizigers aan om hun reis goed voor te bereiden – en dat voor ze naar het station gaan. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of app, die vanaf dinsdagochtend toont welke treinen er woensdag zullen rijden. De alternatieve dienstregeling voor dinsdag is nu al te raadplegen. Dinsdag volgt nog meer info over de alternatieve regeling voor donderdag.

Wat zijn je rechten als reiziger?

Tijdens een staking gelden dezelfde regels voor terugbetaling of omruiling als op andere momenten. Dat houdt in dat een terugbetaling alleen kan onder specifieke voorwaarden wanneer je het ticket in een station hebt aangekocht.

Wie niet tijdig op het werk is door de actiedag, kan in overleg met de werkgever wel telewerken of een dag verlof aanvragen. Omdat de acties vooraf zijn aangekondigd, is hier geen sprake van onvoorziene omstandigheden. Als de werknemer kan aantonen dat hij of zij wel alle inspanningen geleverd heeft om op tijd op het werk te geraken (bijvoorbeeld vroeger vertrekken met de auto), en alsnog te laat is, heeft de werknemer wel recht op loon.