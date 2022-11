Levenloos lichaam van man (55) gevonden op parking aan voetbalveld: “Politie vermoedt verdacht overlijden”

Op de openbare parking tussen de Tiensesteenweg en de voetbalterreinen in Tielt-Winge, die hoofdzakelijk gebruikt worden door voetbalclub TW3000, is het lichaam van een 55-jarige man gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om een verdacht overlijden gaat.

Iets na 11 uur werd het lichaam de man gevonden, niet ver van de frituur. “De politie vermoedt dat het een om verdacht overlijden gaat”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). “Er is momenteel een perimeter afgezet en een deskundige is ter plaatse voor verder onderzoek. Door die perimeter is de doorgang voor het verkeer op de Tiensesteenweg verstoord en dat zal toch nog een tijdje duren. De ouders, die straks hun kindje in de naburige school komen afhalen, doen dat best via de noordzijde en niet vanuit de richting van Tienen. We wachten nu ook verder op meer informatie.”

Mogelijk zou het om een ongelukkige val kunnen gaan. Het slachtoffer, Mark D. (55), is afkomstig van Halle maar woonde inmiddels al enkele jaren in Tielt-Winge.