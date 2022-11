Roberto Martinez over zijn zwalpende Rode Duivels: “Met de bal durven we niet meer”

Het zit niet goed bij de Rode Duivels, er is veel negativisme in de spelersgroep. Daar kan u toch ook niet omheen?

“Er is veel emotie na zo’n verlies maar ik blijf rationeel en realistisch. We hebben verloren maar er is nog één wedstrijd te spelen. Toen we na de wedstrijd in het hotel weerkeerden, was er een storm. Ik had dat in Qatar nog niet meegemaakt. Maar vanochtend scheen de zon. Dat ga ik ook doen: we jagen de wolken weg en gaan in de richting van de zon. Ik heb altijd gezegd dat we drie matchen nodig zouden hebben om op ons best te zijn. Ik ga eerlijk zijn: ik had niet gedacht dat ons aanvalsspel zo onder die korte voorbereiding zou lijden.“

De groep is ook uit elkaar aan het vallen. De spelers wezen allemaal naar elkaar. Dat hebben we nog niet meegemaakt bij deze generatie.

“Dat is logisch. Zo gaat dat met een groep winnaars, met grote persoonlijkheden. Ze zitten in de kleedkamer van de grootste clubs ter wereld. Ook daar heerst er spanning na een nederlaag. Daarom kan ik de reacties begrijpen. We hebben een klap gekregen. Ik heb geen enkele speler de kleedkamer zien binnenkomen die geen dreun had gekregen. In al die emoties moet ik het hoofd koel houden. Dat is wat ik moet doen. Daarom ben ik vanaf vandaag 100 procent gefocust op hoe we Kroatië kunnen verslaan. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat het onder de spelers hetzelfde is. Vandaag staan ze op 60 procent, morgen op 70 procent tot ze op de dag van de wedstrijd op 100 procent staan. Zodat iedereen gelooft dat we Kroatië kunnen verslaan.”

Maar er is toch verdeeldheid?

“Er is niets veranderd in de kleedkamer hoor. De neuzen staan nog altijd in dezelfde richting.”

Hoe gaat u die poging tot wederopstanding concreet aanpakken?

“Die vreugde krijg je er weer in door te beseffen dat die niet aanwezig was. We hebben onze specialist Jef Brouwers die vanop afstand werkt met het team. We hebben al een sessie gehad. We moeten voetbal weer als voetbal aanvoelen. Het bezoek van de familie deed goed, voelde menselijk aan. We hebben 25 spelers ter beschikking en ik zal de best mogelijke aanpak voor Kroatië vinden. Laten we pragmatisch blijven. We kunnen nog steeds doorstoten naar de tweede ronde. Dat kan op verschillende manieren. Een meer teruggetrokken rol voor Kevin De Bruyne bijvoorbeeld. Tegen Marokko eindigde hij als verdedigende middenvelder.”

Door zijn tweede gele kaart van het toernooi, mist Onana de cruciale match tegen Kroatië. — © AP

Ons middenveld was na de vervanging van Onana los zand. Het Kroatische middenveld is één van de beste ter wereld. Hoe gaat u dat aanpakken?

“Als je Kroatië wil stoppen, moet je die drie middenvelders stoppen (Modric, Brozovic en Kovacic, nvdr). Je kan niet anders dan deze generatie Kroatische spelers waarderen. Ze spelen al lang samen. We zullen het zonder Onana moeten doen. Hij zal gemist worden. Hij heeft een zeer grote impact. Hij is nog maar 20 jaar. Andere spelers hebben veel meer ervaring maar hebben die niet gebruikt. Dat kan ik moeilijk verklaren. We hebben te veel verantwoordelijkheid genomen. We hadden niet de overtuiging, de hoop dat we konden scoren of de wedstrijd winnen. De eerste helft tegen Canada overkwam ons dat ook al.”

Hebt u verkeerde beslissingen genomen?

“Natuurlijk heb ik verkeerde beslissingen genomen of dingen verkeerd ingeschat. Uit elke training en wedstrijd krijg ik informatie. Het is niet aan mij om het in publiek te vertellen maar dan zie je dingen. Dan neem je beslissingen en die kunnen al eens anders uitdraaien dan je verwachtte. Coaches nemen 20 tot 25 beslissingen per dag. Dan kan het eens fout gaan. Maar elke beslissing is gebaseerd op iets. De uitkomst kan dan wel eens anders zijn dan verwacht. Het zou dom zijn te denken dat je nooit verkeerde beslissingen neemt. Maar dat ga ik dus niet in publiek zeggen. Die info moet je gebruiken voor de volgende wedstrijden.”

Wat gaat u aan het team veranderen tegen Kroatië?

“Het wedstrijdplan is klaar. De spelers die dat moeten uitvoeren, zullen afhangen van hoe we trainen en hoe de spelers zich voelen. Ze zijn diep gegaan, zeker op bepaalde posities. Een dag voor de wedstrijd zal alles duidelijker zijn. Dan maak ik mijn beslissing. Het strijdplan is niet zo belangrijk als het spelplezier en de prestatie die we als team kunnen leveren. Al is het strijdplan nog zo goed, we moeten met ons talent dat goed uitvoeren. Dat is het belangrijkste.”

Vindt u ook dat we diep zijn gevallen?

“Ik ga mijn evaluatie pas maken na drie wedstrijden. Ik heb het altijd zo gezien: we moeten hier door die groepsfase geraken. We gaan geen vooruitgang maken om nu beschuldigingen te uiten tegen die of gene speler. Dat gaat ons niet helpen. Alle focus moet nu op Kroatië liggen. Dat wordt de uitdaging.”

Lukaku kreeg tegen Marokko al enkele minuten, maar kon geen potten breken. — © BELGA

Hoe gaat u De Bruyne en Lukaku in zo’n korte tijd op niveau krijgen?

“Lukaku is een groot vraagteken. Hij voelde in elk geval geen reactie na de wedstrijd. We zullen de volgende dagen op training zien of hij kan spelen. Nu zeg ik dat hij geen 90 minuten zal kunnen spelen. Voorts wil ik de vreugde er weer inpompen. Dat is mijn verantwoordelijkheid, dat is mijn werk. Je mag over tactiek en wedstrijdplannen spreken zoveel je wil, het gaat om de vreugde. Die moeten we terugvinden. Ik zie geen vreugde meer. We zijn een team dat houdt van wat het doet, dat graag aanvalt met zijn voetbalkwaliteiten. Zonder de bal deden we alles wat we moesten doen maar met de bal durven we niet meer. We gebruikten niet langer het talent dat we onmiskenbaar in het team hebben. Maar er is nog één wedstrijd te spelen.”

Hebben we geen probleem in de aanval nu Lukaku niet helemaal klaar is? Batshuayi was slecht en werd terecht vervangen maar dan viel de keuze op De Ketelaere. Gelooft u niet meer in Openda?

“Ik ga niet in op individuele prestaties want dat kan altijd op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Ik zeg wel dit over Batshuayi: hij is de enige speler die voor ons heeft gescoord. Je kan zoveel beoordelingen maken als je wil, als iemand scoort doet hij het belangrijkste in het voetbal. De Ketelaere was dan weer goed op training en zijn gretigheid om op een WK te spelen was groot. Daarom dat ik hem inbracht. We liepen te veel offside en De Ketelaere is een speler die meer terugzakt. Ik had ook in mijn achterhoofd om Romelu nog in te brengen, dus kon Openda niet; Met twee diepe spitsen ging het niet lukken. De Ketelaere verdiende dat. Trossard kennen we. Hij kan momenten creëren. Castagne was goed en Tielemans heeft ook de ervaring.”