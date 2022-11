Opbaring Queen laat sporen na op vloer Britse parlement

Het afscheid van de overleden Britse koningin Elizabeth II heeft zijn sporen achtergelaten, zo schrijft het Britse blad Spectator maandag. Na het bezoek van ongeveer 250.000 personen die Elizabeth voor een laatste keer kwamen groeten, is de 180 jaar oude vloer in het Britse parlement aangetast.

Zo is op verschillende plekken nu de ruwe steen onder het gladde deel te zien. Het Britse parlement spreekt zelf van “enige delaminatie”, maar met de tijd zouden de vlekken opgaan in het geheel.

De Queen overleed op 8 september. Hierna was haar kist enkele dagen opgebaard in Westminster Hall, in het Britse parlement. Talloze mensen schoven aan, vaak urenlang, om een laatste eerbetoon te geven aan de overleden vorstin. Met tapijten werd de vloer beschermd om de impact van de vele bezoekers op te vangen.