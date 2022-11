Hoe is die hier terechtgekomen? Wandelaar ontdekt vastgereden wagen op smal bosweggetje

Afgelopen vrijdag heeft zich een auto klemgereden in de Holleweg in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Omdat die weg in bosgebied erg smal is, leverde dat een markant beeld op.

Vrijdagnamiddag heeft zich om onduidelijke reden een wagen vastgereden in de Holleweg in de bossen van Lanklaar. De Holleweg is een geliefde toeristische wandelweg rond Château de Litzberg, een zijstraat van de Hoeveweg. Hoe de bestuurder het klaarspeelde met zijn wagen daar terecht te komen, is een raadsel. Een wandelaar vond de auto met de banden in de talud stekend.

“De Holleweg is een erg smalle straat waar ik soms alleen of met vrienden ga joggen”, aldus een buurtbewoner. “De straat is zo smal dat we niet met twee naast elkaar kunnen lopen. In deze bosweg lopen we om die reden steeds achter elkaar. De verrassing was groot toen ik daar plots een geparkeerde wagen aantrof. De auto bleek achtergelaten.”

De automobilist reed zelfs over een behoorlijke lange afstand door het bospad alvorens klem te zitten. “Ik heb even getwijfeld hoe ik de wagen ging passeren. Ik moest het talud op of kon ook onder de wagen doorkruipen.”

Een takelfirma heeft de wagen later uit de Holleweg gesleept. De interventie nam veel tijd in beslag omdat de takelaar eerst niet tot bij de Volvo geraakte. (mmd)