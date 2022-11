Dennis Moerman ziet hoe Club YLA Anderlecht aan het wankelen brengt, maar niks oogst: “Drie keer scoren en toch geen punten”

Club YLA kon op het veld van rivaal Anderlecht na een spektakelrijke wedstrijd liefst drie keer scoren. Dat resulteerde echter niet in puntengewin. Met een sterke tweede helft boog paars-wit de achterstand aan de rust (1-2) nog om in een 5-3-overwinning.

Blauw-zwart liet het dit seizoen in de topwedstrijden al meermaals afweten in de openingsfase van de match. Coach Dennis Moerman zag hoe zijn ploeg dit keer wel op de afspraak was. “We begonnen bijzonder scherp en zagen ons sterke openingskwartier beloond met de verdiende 0-1 van Roosa Ariyo. Ook toen Anderlecht na twintig minuten langszij kwam, bleven we op ons elan verdergaan en toonden we ons minstens de evenknie. Dat resulteerde in de 1-2 via Davinia Vanmechelen, wat maakte dat we met een heel goed gevoel de rust ingingen.”

Zoals verwacht schakelde de landskampioen in de tweede helft twee tandjes hoger en ging op en over blauw-zwart. “Hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe meer problemen we kregen om de bal in de ploeg te houden”, geeft Moerman toe. “Na de aansluitingstreffer konden we de 2-2 nog vasthouden tot een kwartier voor tijd. Dan voel je dat Anderlecht blijft beuken en de kansen zich opstapelden. Uiteindelijk konden we niet weerstaan aan het hoge tempo en de zware druk van paars-wit.”

Ondanks de 5-3-nederlaag toonde Club YLA overduidelijk wel een ander gelaat dan in de vorige toppers. “In de heenronde verloren we nog kansloos met 0-4 van Anderlecht”, gaat Moerman verder. “Dat we zaterdag voor drie vierde van de partij de evenknie waren van de landskampioen geeft ons vertrouwen naar de eindronde in Play-off 1 toe. Natuurlijk is het wel zuur om drie keer te scoren op Anderlecht en dan toch puntenloos huiswaarts te moeten keren.”

Veel tijd om stil te staan bij de nederlaag wordt Club YLA niet gegund. Woensdag wacht al de verraderlijke verplaatsing in de kwartfinales van de beker naar Kontich, de fiere leider in eerste nationale. “Voor de Antwerpenaren zal dit ongetwijfeld de match van het jaar worden. Ze schakelden in de vorige ronde al AA Gent uit en zullen gebrand zijn op een nieuwe bekerstunt. Voor ons is het een uitgelezen kans om opnieuw de halve finales te halen en te tonen dat het bekertoernooi voor ons allerminst bijzaak is.”