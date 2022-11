Verdachte van drievoudige moord in Kessel-Lo vrij met enkelband

De twintiger die verdacht wordt van de drievoudige moord in het Vlaams-Brabantse Kessel-Lo is onder elektronisch toezicht geplaatst. Hij mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist .

L.V.S. is de hoofdverdachte in de zaak waarin drie bewoners van een bescheiden huisje aan de Zavelstraat in Kessel-Lo - moeder Anita (54), haar zoon Wesley (23) en huisgenoot Rikki (47) - in de nacht van 10 op 11 juni het leven lieten. Ze werden brutaal afgemaakt met messteken en overleden ter plekke. Rikki vond enkel nog de kracht om naar boven te strompelen, zijn gsm te pakken en de hulpdiensten te verwittigen.

Buurjongen

De verdachte werd na doorgedreven onderzoek van de speurders opgepakt. Het gaat om een buurjongen die amper tien huizen verderop woont. Enkele maanden geleden hield het gerecht in zijn woning al een huiszoeking en moest hij met de politie mee voor verhoor, waarna hij opnieuw werd vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs.

Slachtoffers Anita en haar zoon Wesley. — © rr

Midden september werd hij toch opnieuw opgepakt en sindsdien zat de man in de gevangenis. Zijn advocaat Tim Op de Beeck pleitte om zijn cliënt vrij te laten, en daar gaat de KI nu op in: L.V.S. mag de gevangenis verlaten met een enkelband.

“Als hij het niet gedaan heeft, wie dan wel?”, vraagt Kevin zich af. Hij verloor in één klap zijn moeder en broer en besliste recent om in het huisje van zijn moeder te wonen waar ook de feiten plaatsvonden. “Het is beangstigend dat de mogelijke moordenaar nu op honderd meter van bij mij komt wonen. De enige verdachte komt vrij met een enkelband terwijl het parket in beroep ging tegen die uitspraak. Ik wil gerechtigheid, alleen op die manier zal ik het gemis een plaats kunnen geven”, besluit de oudste zoon van de omgekomen vrouw.

Ook huisgenoot Rikki werd slachtoffer van de moordpartij, hij kon wel nog de hulpdiensten verwittigen na de laffe aanval. — © IF

Volgens het gerecht was de verdachte een kennis van Wesley en naar verluidt had hij ook contacten met Rikki. Die banden kaderden vermoedelijk binnen het drugsmilieu. Blijft de vraag waarom L.V.S. de bewoners naar het leven stond en of hij daadwerkelijk de drie moorden op zijn geweten heeft. Volgens meester Op de Beeck is de bewijslast tegen zijn cliënt alvast niet staalhard. Van een zogenaamde DNA-match waarvan eerder gewag werd gemaakt is volgens de advocaat geen sprake.

