OPROEP. Haakt u af als Duivels-supporter?

De nederlaag tegen Marokko hakt er zwaar in bij fans van de Rode Duivels. Na jaren van hoogconjunctuur en swingend voetbal lijkt de klad er in te zitten bij de Rode Duivels. Bent u door die nieuwe ontgoocheling afgehaakt als supporter?

© Foto Kurt

Kijkt u niet meer naar de volgende match tegen Kroatië? Is het supportersenthousiasme definitief vervlogen na de nieuwe ontgoocheling op het WK in Qatar? En waarom zijn de Rode Duivels dan uw steun verloren? Laat het ons weten op tom.lebacq@nieuwsblad.be. Stuur ons zeker ook uw contactgegevens mee, dan bellen we u op