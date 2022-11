FIFA heft schorsing van Keniaanse voetbalbond na negen maanden op

De wereldvoetbalbond FIFA heeft na negen maanden de schorsing van de Keniaanse federatie (KFK) opgeheven. Dat maakte de organisatie maandag bekend. Doorslaggevend voor de beslissing was het in ere herstellen van het Uitvoerend Comité van de KFK door de nieuwe Keniaanse minister van Sport.

In een volgende fase zullen afvaardigingen van FIFA en de Afrikaanse voetbalbond CAF naar Nairobi worden gestuurd. Daar zullen de actiepunten met de Keniaanse bond worden vastgelegd en zal een onderhoud met de bevoegde kabinetssecretaris voor Sport plaatsvinden.

De FIFA besliste de Keniaanse voetbalbond samen met deze van Zimbabwe in februari te schorsen vanwege overheidsinmenging in het bestuur van de federatie. Volgens de FIFA-statuten is dat verboden.